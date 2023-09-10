Генерал США спрогнозував, коли припиниться гаряча фаза контрнаступу ЗСУ

За його словами, українські захисники рухаються вперед, але повільніше очікуваного.

Активні наступальні дії української армії, найімовірніше, ще триватимуть 30-45, а потім припиняться через погодні умови.

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю BBC.

"Важкі битви все ще тривають. Українці борються і просуваються послідовно. Залишилося ще трохи часу, приблизно 30-45 днів, придатних для погоди, так що українці ще не закінчили. Битви ще не закінчилися. ЗСУ ще не завершили бойову фазу того, що вони планували", - сказав він.

Міллі зауважив, що він " від самого початку сказав, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язана з великою кількістю жертв. Саме це відбувається".