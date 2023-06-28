Генерал Суровікін знав про плани Прігожина влаштувати заколот – New York Times

російський генерал Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина повстати проти військового керівництва рф.

Офіційні особи заявили, що намагаються з'ясувати, чи допомагав генерал Сергій Суровікін, екс головнокомандувач російськими військами, планувати дії глави ПВК "Вагнер".

Про це пише видання The New York Times.

Це була найсерйозніша загроза для президента росії путіна за 23 роки його перебування при владі.

Генерал Суровікін це шановний воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після контрнаступу України в минулому році. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і як і раніше популярний у військах, йдеться в матеріалі.

Офіційні особи США заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу Прігожина змінити керівництво міністерства оборони силою.

"Кухар путіна" не підняв би повстання, якби не вірив, що інші особи, що знаходяться при владі, прийдуть йому на допомогу, пише видання.

Якби Суровікін був причетний до заколоту, то це стало б останньою ознакою чвар, характерних для військового керівництва росії з початку повномасштабної війни.

Вчора російська служба внутрішньої розвідки заявила, що знімає з Прігожина і членів його загону кримінальні звинувачення в "збройному заколоті", проте якщо путін виявить докази того, що генерал Суровікін допомагав Прігожину, у нього не буде іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть американські чиновники.

путін також міг прийняти рішення залишити Суровікіна, якби він прийшов до висновку, що мав деяке уявлення про плани Прігожина, але не допомагав йому. Наразі кажуть аналітики, що президент росії, схоже, має намір звалити заколот виключно на главаря "вагнерівців".

"путін не хоче змінювати людей, - сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в росії. "Але якщо секретна служба покладе файли на стіл путіну і якщо деякі файли будуть стосуватися Суровікіна, це може змінитися", пише New York Times.

Офіційні особи США вважають, що союз між Суровікіним і Піигожиним може пояснити, чому "кухар путіна" все ще живий, попри те, що він захопив великий російський військовий вузол і віддав наказ про збройний марш на столицю.

Американські офіційні особи на умовах анонімності обговорювали секретні розвіддані і підкреслили, що багато з того, що відомо Вашингтону і союзникам, є попередніми заключенням.

Офіційні особи уникають публічного обговорення заколоту через страх підживити наратив путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Проте американські чиновники зацікавлені в поширенні інформації, яка підриває авторитет генерала Суровікіна, адже його усунення піде на користь Україні, чиї підтримувані Заходом війська проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену росією.

Генерал Суровікін висловився проти повстання, як це стало надбанням громадськості, у відео, в якому закликав російські війська в Україні зберігати свої позиції і не приєднуватися до повстання.

"Я закликаю вас зупинитися", - сказав Суровікін в Telegram. "Ворог тільки й чекає, коли у нас погіршиться внутрішньополітична ситуація".

Екс чиновник назвав це повідомлення схоже на "відео із заручниками", мова тіла генерала свідчить про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяв його погляди на військове керівництво рф.

Також є інші ознаки поділу лояльності у вищих ешелонах влади.

Так, російський генерал - генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - виступив з власним відеозверненням, назвавши будь-які дії проти російської держави "ударом в спину країни і президента". Проте через кілька годин він з'явився на іншому відео, розмовляючи з Прігожиним в російському місті Ростові-на-Дону, де бойовики "Вагнера" захопили військові об'єкти.

"Сталося занадто багато дивних речей, які, на мій погляд, припускають наявність змови, який ми ще не з'ясували", — заявив колишній посол США в росії Майкл Макфол. "Подумайте, як легко було взяти Ростов. В рф всюди озброєна охорона, і раптом нікому щось зробити?"

Експерти і представники США заявили, що Прігожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії згуртується на його боці, коли його колона рушить на Москву.