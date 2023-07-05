Генерал Сирський зазначив, що контрнаступ українських військ іде за планом

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, історія ПВК "Вагнер" завершилася, а втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал.

Про це повідомили Олександр Сирський та Олександр Тарнавський в інтерв’ю ABC News.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, історія ПВК "Вагнер" завершилася, а втрати росіян у 8-10 разів перевищують українські.

"Ми всі хотіли б домогтися такого результату, але поки що все розвивається за планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску або підштовхування з боку кого-небудь", - зазначив Сирський.

На запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, Сирський відповів: "Так, звичайно. Я впевнений".

Наразі генерал Сирський здійснює нагляд за українськими силами навколо Бахмута та на сході, де цього тижня українські війська просунулися вперед на південному фланзі, зазначає ABC News.

Зі свого боку, генерал Тарнавський, який керує контрнаступом на півдні, сказав, що ситуація "стабільна" і що Україна ще не використала "весь свій потенціал".

"Це запекле протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, наносять авіаційні та ракетні удари. росіяни цілеспрямовано б'ють по західній техніці. Вони намагаються знищити якомога більше техніки. Це для них пріоритет", - зазначив Тарнавський.

Обидва генерали подякували США за військову підтримку, зазначивши, що бронетехніка, надана Заходом, змінює ситуацію на полі бою.

Проте, як на сході, так і на півдні українські війська стикаються з величезними мінними полями на окупованій росією території, ворог атакує техніку.

Сирський також заявив, що історія "вагнерівців" завершена після їхньої невдалої спроби заколоту в росії. Однак події в росії, за словами Сирського, не вплинули на ситуацію на полі бою в його районі відповідальності на сході України.

"Для нас було б краще, якби в самій росії були якісь негативні наслідки. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія "Вагнера" закрита", — заявив Сирський.

Це твердження генерал підтвердив також після інтерв'ю. У своєму Telegram-каналі він опублікував скриншот інтерв'ю і написав: "Вагнер" — усе. Тепер про це знають і на ABC.