Генеральний інспектор Бундесверу пропонує залучати жінок до військової служби

Броєр також вважає, що жінки повинні проходити військову службу, якщо призов буде відновлено.

З міркувань "рівних прав" генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр закликає залучати жінок до служби в Бундесвері, якщо призов буде відновлено.

Про це повідомляє Welt.

Броєр також вважає, що жінки повинні проходити військову службу, якщо призов буде відновлено. "Наразі ми маємо призупинену військову службу, яка, згідно з Основним законом, спрямована виключно на чоловіче населення. Ми повинні встановити тут рівність – але для цього нам спочатку потрібна відповідна політична і соціальна дискусія", – сказав Броєр.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус представив плани щодо нової моделі військової служби. Нова модель складатиметься з базової військової служби тривалістю шість місяців з можливістю додаткової добровільної військової служби тривалістю до 17 місяців. Буде запроваджена система обов'язкової реєстрації, в якій молоді чоловіки повинні будуть заявити про своє бажання і здатність нести військову службу. Молоді жінки також зможуть це зробити.

Броєр висловився на користь моделі Пісторіуса: "З військової точки зору, нам потрібна здатність до розширення, не в останню чергу з огляду на плани НАТО".

"Загалом нам потрібно понад 400 тисяч тимчасових і професійних солдатів, а також резервістів. Щоб задовольнити цю потребу, нам потрібно близько 100 тисяч додаткових резервістів", – сказав генеральний інспектор.