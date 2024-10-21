Саміт стане найбільшим у росії з часів вторгнення.

Цього тижня у російському місті Казань путін проведе зустріч з лідерами понад двох десятків країн, які представляють половину населення світу. Очікується, що серед них будуть лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і навіть генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як пише Тelegraph, такий перебіг подій став великим розчаруванням для тих, хто очікував, що рф за свої військові злочини та вторгнення в Україну стане міжнародним ізгоєм.

Особливо обурливим є очікувана присутність на заході очільника ООН. Цей орган засудив напад рф на Україну як незаконний, а у березня Генасамблея організації закликала агресора негайно припинити його дії. Незрозуміло, як на тлі цього Гуттеріш може їхати у Казань, щоб проявити повагу до путіна.

Серед інших гостей буде Реджеп Таїп Ердоган - президент Туреччини Ердоган, яка попри членство у НАТО, демонструє підтримку кремля, хоча інші члени альянсу вливають гроші та зброю в Україну.

"Саміт стане найбільшим у росії з часів вторгнення, і путін використає його, щоб показати, що спроби Заходу ізолювати москву провалилися. путіну заборонено подорожувати, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Він не буде відвідувати G20 у Бразилії наступного місяця. Натомість ті самі люди проторували шлях до його дверей, що він буде вітати як дипломатичний переворот", - наголошує видання.

З моменту повномасштабного вторгнення майже три роки тому лідери запевнили українців, що світ на їхньому боці. На жаль, це, очевидно, більше не так, якщо це коли-небудь було.