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ПОЛІТИКА

Генеральний секретар ООН направив лист путіну щодо "зернової угоди"

13 липня 2023, 20:38
Генеральний секретар ООН направив лист путіну щодо
Фото: з вільних джерел
В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з російської федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш запропонував президенту росії владіміру путіну підключити "Россельхозбанк" до Міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT в обмін на продовження "зернової угоди".

Про це йдеться у повідомленні речника Гутерріша Стефана Дюжарріка.

Генсек ООН у середу, 12 липня, надіслав листа президенту рф, в якому виклав вище згадану пропозицію, "спрямовану на узгодження життєво важливої подальшої реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з життєво важливою необхідністю зберегти Чорноморську ініціативу в дії".

В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з російської федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема зазначають, що від закриття Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждають незахищені верстви в усьому світі внаслідок ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.

війнаООНзернова угодарф тероризм

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