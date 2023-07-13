Генеральний секретар ООН направив лист путіну щодо "зернової угоди"
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш запропонував президенту росії владіміру путіну підключити "Россельхозбанк" до Міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT в обмін на продовження "зернової угоди".
Про це йдеться у повідомленні речника Гутерріша Стефана Дюжарріка.
Генсек ООН у середу, 12 липня, надіслав листа президенту рф, в якому виклав вище згадану пропозицію, "спрямовану на узгодження життєво важливої подальшої реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з життєво важливою необхідністю зберегти Чорноморську ініціативу в дії".
В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з російської федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема зазначають, що від закриття Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждають незахищені верстви в усьому світі внаслідок ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.