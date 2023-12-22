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Генерали США і Китаю вперше за півтора року провели переговори

22 грудня 2023, 15:27
Генерали США і Китаю вперше за півтора року провели переговори
США
Начальники об’єднаних штабів двох армій генерали Чарльз Браун і Лю Чженьлі вперше за понад півтора року провели переговори у форматі відеоконференції.

Про це Міністерство оборони КНР написало на сайті

"В ході розмови Лю зазначив, що ключем до розвитку здорових, стабільних і стійких військових відносин між двома країнами є правильне сприйняття Китаю США і врахування інтересів та занепокоєння Китаю, зокрема, в тайванському питанні", - написали в китайському відомстві. 

Там додали, що генерал Лю наголосив, що питання Тайваню є суто внутрішньою справою Китаю, яка не терпить зовнішнього втручання, і китайські військові будуть рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

В Міноборони Китаю вважають, що Лю закликав США щиро поважати територіальний суверенітет, морські права й інтереси Китаю в Південно-Китайському морі та бути розважливими у своїх заявах і діях заради просування китайсько-американських відносин.

В повідомленні прес-служби Пентагону про переговори йдеться, що генерал Браун наголосив на важливості збереження відкритих ліній зв’язку між військовими Сполучених Штатів і Китаю.

"Генерал Браун підтвердив важливість участі Народно-визвольної армії Китаю в предметному діалозі, щоб зменшити ймовірність непорозумінь", - заявили в Міноборони США.

Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння через відсутність діалогу між Пентагоном і Міноборони КНР, який мав би запобігти випадковим збройним зіткненням між військовими двох країн.

Від початку року Пекін ігнорував запити Вашингтона на переговори між очільниками оборонних відомств, висуваючи умовою скасування американських санкцій проти тодішнього міністра оборони Лі Шанфу.

Після звільнення Лі в жовтні перешкода для діалогу зникла, проте Пекін до цього часу не призначив нового міністра оборони, через що, попри домовленість Байдена і Сі Цзіньпіна, діалог між військовими залишався замороженим.

 
СШАКитайгенерали

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