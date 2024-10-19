Генерали змоделювали напад рф на НАТО у 2027 році – BILD

Згідно моделюванню, НАТО знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

Згідно з моделюванням можливого нападу росії на східний фланг НАТО у 2027 році, альянсу знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

Цю симуляцію було організовано Центром військових дій нового покоління (Center on New Generation Warfare) за участі колишніх високопосадовців, зокрема генералів США Філіпа Брідлава та Бена Годжеса. Метою моделювання було оцінити, як НАТО відреагує на гіпотетичну російську атаку та визначити стратегії захисту Латвії, Литви та Естонії.

Цей сценарій є одним із найбільш небезпечних для країн Балтії, передбачаючи масштабний наступ росії. Головну оборонну роль у регіоні виконуватимуть німецькі збройні сили, які вже мають близько 800 солдатів у Литві в рамках бойової групи НАТО eFP. До 2027 року чисельність німецького контингенту планується збільшити до бригади, що складатиметься з 4800 солдатів та 44 танків Leopard 2.