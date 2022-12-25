Генератори та зимове спорядження передала Україні Британія — Генштаб

Понад 900 генераторів передала Україні Велика Британія, а також одяг і спорядження, розраховане на екстремально низькі температури

Понад 900 генераторів передала Україні Велика Британія, а також одяг і спорядження, розраховане на екстремально низькі температури, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним силам України приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети", — зазначив міністр оборони королівства Бен Воллес у заяві Парламенту Великої Британії щодо перебігу 300 днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністр очікує, що до Різдва Україна отримає ще 10 000 комплектів для холодної погоди. Він також наголосив, що допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.

"Ми вже взяли на себе зобов’язання — надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет", — зазначив Бен Воллес.

Британський урядовець додав, що Україні допомагають й інші союзники.

"Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі — члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії", — підсумував Бен Воллес.