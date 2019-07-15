ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов 15 липня приходив на допит до Служби безпеки України у рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром українського телеканалу NewsOne провести телеміст із російським телеканалом "Россия 1".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпродюсер NewsOne побував на допиті в СБУ
Слідчі Служби безпеки викликали на допит Голованова
Василь Голованов
"Слідчі СБУ допитали Голованова у рамках доручення Генпрокуратури", - повідомиляє "Громадське".
Нагадаємо, що український телеканал, що належить главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Надо поговорить". Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі погрози".
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