Генпродюсер NewsOne побував на допиті в СБУ Слідчі Служби безпеки викликали на допит Голованова

Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов 15 липня приходив на допит до Служби безпеки України у рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром українського телеканалу NewsOne провести телеміст із російським телеканалом "Россия 1".

Василь Голованов

"Слідчі СБУ допитали Голованова у рамках доручення Генпрокуратури", - повідомиляє "Громадське". Нагадаємо, що український телеканал, що належить главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Надо поговорить". Пізніше телеканал скасував телеміст з каналом Кисельова "через прямі погрози".

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