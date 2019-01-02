Генпрокуратура не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу, - Луценко "Я прийняв рішення не подавати апеляцію"

Апеляція на вирок екс-президенту Віктору Януковичу за державну зраду подаватися не буде, необхідно зосередитися на доведенні його причетності до інших злочинів.

Фото: tsn.ua

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. "Я прийняв рішення не подавати апеляцію (на вирок Януковичу, ред.)", - зазначив Юрій Луценко. Додамо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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