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Генпрокуратура не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу, - Луценко

"Я прийняв рішення не подавати апеляцію"
Апеляція на вирок екс-президенту Віктору Януковичу за державну зраду подаватися не буде, необхідно зосередитися на доведенні його причетності до інших злочинів.
Генпрокуратура не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу, - Луценко Фото: tsn.ua

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Я прийняв рішення не подавати апеляцію (на вирок Януковичу, ред.)", - зазначив Юрій Луценко.

Додамо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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01 02 2019 20:33
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