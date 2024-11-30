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Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві "Північних потоків"

30 листопада 2024, 20:07
Генпрокуратура Німеччини заявила, що встановила особи двох підозрюваних у підриві
Фото: AP
Водночас особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває.
Генпрокурор Єнс Роммель в інтерв'ю журналу Der Spiegel повідомив, що Генеральна прокуратура Німеччини просунулась вперед у розслідуванні підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" та встановила особи двох підозрюваних.
 
Про  це повідомило DW.
 
Раніше деталі розслідування публікували німецькі ЗМІ із посиланням на джерела.
 
"Ми маємо прогрес в розслідуванні. Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, на який спочатку не очікували. Однак доведеться ще багато зробити. Особи інших учасників, мотиви злочину і, зокрема, питання про можливий державний контроль над операцією є предметом розслідування, що триває", - повідомив Роммель, додавши, що не може коментувати подробиці розслідування.
 
На питання про мотиви підозрюваних у вибуху генпрокурор сказав, що вибух газопроводів "був серйозною атакою на енергопостачання" Німеччини, здатної "дестабілізувати місцеву економіку та суспільство - незалежно від будь-якої політичної класифікації".
НімеччинаПівнічний потіквійна в Україніросія окупанти

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