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Генпрокуратура знову відкрила справи проти екс-регіонала Іванющенка, - ЗМІ

Генеральна прокуратура скасувала закриття справ щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка
Юрій Іванющенко відомий також, як "Юра Єнакієвський".
Генпрокуратура знову відкрила справи проти екс-регіонала Іванющенка, - ЗМІ Юрій Іванющенко. Фото: Укрінформ
За даними джереда в правоохоронних органах, деталі щодо скасування закриття справ проти Іванющенка стануть відомі у понеділок, 10 червня, повідомляє "TheБабель" з посиланням на "УП".
 

Нагадаємо, напередодні Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс -"регіонала" Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича.

Додамо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкції проти Іванющенка.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.

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10 06 2019 08:33
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