Генпрокуратура знову відкрила справи проти екс-регіонала Іванющенка, - ЗМІ Генеральна прокуратура скасувала закриття справ щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка

Юрій Іванющенко відомий також, як "Юра Єнакієвський".

Юрій Іванющенко. Фото: Укрінформ

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію