ПОЛІТИКА НОВИНИЮрій Іванющенко відомий також, як "Юра Єнакієвський".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генпрокуратура знову відкрила справи проти екс-регіонала Іванющенка, - ЗМІ
Генеральна прокуратура скасувала закриття справ щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка
Юрій Іванющенко. Фото: Укрінформ
За даними джереда в правоохоронних органах, деталі щодо скасування закриття справ проти Іванющенка стануть відомі у понеділок, 10 червня, повідомляє "TheБабель" з посиланням на "УП".
Нагадаємо, напередодні Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс -"регіонала" Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича.
Додамо, в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.
У лютому 2018-го влада США ухвалила рішення скасувати візові санкції проти Іванющенка.
Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.
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10 06 2019 08:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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