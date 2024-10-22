Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку

Рішення прийнято після резонансного викриття прокурорів з фальшивими інвалідностями.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що йде з посади.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження", – зазначив Костін.

Він додав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.