Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
22 жовтня 2024, 18:13
фото Офіс Генпрокурора
Рішення прийнято після резонансного викриття прокурорів з фальшивими інвалідностями.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що йде з посади.
Про це йдеться у його заяві, опублікованій у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.
"Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження", – зазначив Костін.
Він додав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.
Костін підкреслив, що вважає абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність.
"Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", зауважив Костін.