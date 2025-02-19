Генпрокурор Бразилії звинуватив колишнього президента у перевороті

Таким чином проти ексглави держави може бути порушене кримінальне провадження

За версією генерального прокурора Бразилії, колишній президент республіки Жаїр Болсонару у 2022 році погодив план отруєння свого наступника Лули да Сілви, щоб втримати владу після поразки на виборах.

Про це пише Deutsche Welle.

Очільник органу державного обвинувачення погодився з офіційним звітом федеральної поліції, оприлюдненим наприкінці минулого року. Відповідно до нього, злочинне угруповання, до якого входили понад 30 людей, розробило операцію під назвою "Зелено-жовтий кинджал", спрямовану на "підрив системи влади та демократичного порядку".

Таким чином проти ексглави держави може бути порушене кримінальне провадження - але лише за згодою бразильського Верховного суду. Феміда вирішить, чи справді достатньо доказів про причетність Болсонару до можливого замаху на життя чинного президента Сілви, чи політик, за його версією, "став жертвою переслідування".