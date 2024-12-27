Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра – AP

27 грудня 2024, 09:53
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра – AP
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Жінку звинувачують у залякуванні та дисредитації політичних опонентів голови уряду, а також тиску на свідка у корупційній справі проти нього
Генеральна прокурорка Ізраїлю Галі Бахарав-Міара дала вказівку поліції розпочати розслідування щодо дружини прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу Сари.
 
Про це пише Associated Press.
 
Жінку звинувачують у залякуванні та дисредитації політичних опонентів голови уряду, а також тиску на свідка у корупційній справі проти нього. Матеріали для початку провадження проти Сари Нетаньягу надали розслідувачі програми "Увда". 
 
Вони стверджують, що дружина політика надсилала у месенджері WhatsApp інструкції колишньому раднику щодо організації мітингів проти опозиції та переслідування Хадаса Кляйна, ключового свідка у справі про нібито вчинення прем'єром корупційних дій.
 
Біньямін Нетаньягу звинуватив програму "Увда" у поширенні брехні та заявив, що "суперники з лівих сил та у медіа знайшли собі стару-нову ціль для атаки - мою дружину, яка потерпає від огидної пропаганди".
 
Нагадаю, що 10 грудня Нетаяньягу вперше свідчив у суді щодо звинувачень у корупції - йому закидають отримання подарунків від друзів-мільйонерів та просування інтересів медіамагнатів.
Беньямін Натаньяхувійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється