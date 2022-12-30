Генсек НАТО: надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру
Продовжити постачання зброї Україні закликав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Німеччину та інші країни Альянсу, оскільки це найшвидший шлях до миру.
Про це він заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.
"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - додав він.
Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".
Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.