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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО: надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру

30 грудня 2022, 12:30
Генсек НАТО: надання Україні необхідної зброї - це найшвидший шлях до миру
stoltenberg nato столтенберг нато
Кожна країна має право захищати себе. Україна теж

Продовжити постачання зброї Україні  закликав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Німеччину та інші країни Альянсу, оскільки це найшвидший шлях до миру.

Про це він заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні системи далекобійності. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.


війнаНАТОУкраїнарф тероризм

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