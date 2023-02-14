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Генсек НАТО натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть вступити до Альянсу окремо

14 лютого 2023, 13:53
Генсек НАТО натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть вступити до Альянсу окремо
Фото: Главком
Водночас, зазначив, що ключовим питанням є не вступ Швеції та Фінляндії в Альянс разом, а те, щоб цей процес стався якнайшвидше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що станом на зараз 28 із 30 держав-членів Альянсу ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії, що є найшвидшим процесом вступу в НАТО за всю його історію.

Про це Столтенберг сказав журналістам у вівторок перед міністерською зустріччю НАТО, повідомляє "Європейська правда".

 "Як запрошені держави, Фінляндія і Швеція все більш інтегруються у військові та цивільні структури НАТО, беруть участь у наших зустрічах і консультаціях. Вони нині в зовсім іншому становищі, ніж до рішення про вступ",- повідомив генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг.

 Пізніше Столтенберг зазначив, що питання не в тому, чи будуть ратифіковані протоколи про вступ Швеції та Фінляндії разом.

"Питання в тому, щоб ці протоколи були ратифіковані якнайшвидше. І я впевнений, що вони стануть повноправними членами НАТО, й наполегливо працюю над тим, щоб це сталось якнайшвидше",-наголосив генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення росії в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно. Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

 

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