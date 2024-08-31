Генсек НАТО назвав операцію ЗСУ в Курській області законною – Reuters
31 серпня 2024, 10:53
Фото: 5 канал
НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною.
Про це пише Reuters.
"Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", – заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі.
Столтенберг також наголосив, що Україна ризикує, просуваючись на російську територію. Проте, за його словами, Київ сам вирішує, як проводити свою військову кампанію.
"Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе" , – сказав він.