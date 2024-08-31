Генсек НАТО назвав операцію ЗСУ в Курській області законною – Reuters

НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною.

Про це пише Reuters.

"Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", – заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не відігравало в них жодної ролі.