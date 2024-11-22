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Генсек НАТО незабаром поїде до Трампа, щоб обговорити Україну – WP

22 листопада 2024, 13:51
Генсек НАТО незабаром поїде до Трампа, щоб обговорити Україну – WP
Рютте відвідає резиденцію президента США.
 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати резиденцію Дональда Трампа для обговорення ситуації в Україні.
 
Про це пише The Washington Post.
 
"Як очікується, Рютте відвідає резиденцію Трампа Мар-а-Лаго незабаром, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні", - йдеться в матеріалі.
 
За словами співрозмовників, ключовою ідеєю, яку Рютте спробує донести Трампу, буде необхідність "справедливого і довгострокового миру", що не заохочуватиме дії росії і надасть гарантії безпеки для України.
 
Видання також зазначає, що під час нещодавньої зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів "не пліткувати про Трампа", а вести з ним діалог.
Дональд ТрампМарк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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