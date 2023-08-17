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Генсек НАТО пообіцяв Україні підтримку Альянсу до її перемоги у війні – Reuters

17 серпня 2023, 17:21
Генсек НАТО пообіцяв Україні підтримку Альянсу до її перемоги у війні – Reuters
джерело ria
Столтенберг наголосив, що лише українці можуть визначати умови переговорів з рф.

НАТО буде підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні проти росії, і лише українці можуть визначати умови переговорів з рф.

Про це Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, коли генсека НАТО попросили прокоментувати заяву керівника його апарату про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО, повідомляє Reuters.

"Послання керіника апарату, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберга,.

Він також додав, що тільки Україна може визначати умови переговорів.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав генсек НАТО.
війна в Україніросія окупантиНАТОгенсек НАТОСтолтенберг

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