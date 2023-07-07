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Генсек НАТО про надання Україні касетних боєприпасів

07 липня 2023, 17:21
Генсек НАТО про надання Україні касетних боєприпасів
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Касетні боєприпаси застосовують війська і росії, і України. Але є різниця.

Касетні боєприпаси використовуються на полі бою і росією, і Україною, проте є ключова різниця: рф застосовує їх для нападу, а ЗСУ – для захисту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції сьогодні, 7 липня, повідомляє Liga.

"Ми стикаємося з жорстокою війною. Обидві сторони застосовують касетні боєприпаси. Різниця в тому, що росія застосовує їх для вторгнення в іншу країну. Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора", – наголосив генсек Альянсу.

Взагалі, коли Столтенберга запитали про доцільність надсилання касетних боєприпасів до України, він заявив, що "у НАТО немає позиції" з цього питання, оскільки деякі союзники підписалися під забороною використання, а деякі – ні.

Отже, питання щодо надання таких боєприпасів мають вирішувати уряди окремих країн, а не НАТО загалом.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Конгрес має вилучити такі боєприпаси з наявних оборонних запасів США.

 

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