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Генсек НАТО прокоментував можливе звільнення Залужного

07 лютого 2024, 21:55
Генсек НАТО прокоментував можливе звільнення Залужного
stoltenberg nato столтенберг нато
Це не вплине на підтримку України з боку країн НАТО, запевнив Генсек НАТО.

Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на її підтримку з боку країн НАТО.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи повідомлення про ймовірні кадрові зміни у військово-політичному керівництві України, зокрема стосовно можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО підкреслив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.

Нагадаємо. що раніше президент України Володимир Зеленський на запитання про відставку Залужного заявляв, що розмірковує про масштабні зміни, які стосуватимуться низки керівних посад у країні.

НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

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