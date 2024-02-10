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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО: Протистояння з москвою може тривати десятиліттями

10 лютого 2024, 11:10
Генсек НАТО: Протистояння з москвою може тривати десятиліттями
Фото: 5 канал
Столтенберг закликав союзників по НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи.

НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями. Союзники повинні наростити оборонну промисловість.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt.

"НАТО не шукає війни з росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями", - сказав він.

Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги російського диктатора владіміра путіна в Україні немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни.

"Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру", - зазначив Столтенберг.

Він закликав союзників по НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи, оскільки у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво.

"Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту", - зазначив генсек.

Генсек НАТО попередив, що путін готує економіку своєї країни до тривалої війни.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

НАТОСтолтенбергрф тероризм

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