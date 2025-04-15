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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну

15 квітня 2025, 17:32
Генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну
https://www.president.gov.ua/
Водночас Зеленський показав відео на якому разом з генсекретарем НАТО відвідує шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав в X.

Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні.

"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – написав Рютте.

Своєю чергою Зеленський у X розповів, що разом з Рютте він відвідав шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Він також розмістив відео з цього візиту.

"Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей", – написав він.

Рютте також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів. 

"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та росією. Це різниця між диктатурою й демократією", - наголосив Рютте.

війнаОдесаМарк Рюттевізит в УкраїнуВолодимир Зеленський

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