Генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну

Водночас Зеленський показав відео на якому разом з генсекретарем НАТО відвідує шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав в X.

Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні.

"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – написав Рютте.

Своєю чергою Зеленський у X розповів, що разом з Рютте він відвідав шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Він також розмістив відео з цього візиту.

"Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей", – написав він.

Рютте також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів.

"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та росією. Це різниця між диктатурою й демократією", - наголосив Рютте.