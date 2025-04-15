Генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом в Україну
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав в X.
Він наголосив на непохитній підтримці НАТО і пообіцяв продовжувати допомогу Україні.
"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – написав Рютте.
Своєю чергою Зеленський у X розповів, що разом з Рютте він відвідав шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Він також розмістив відео з цього візиту.
"Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей", – написав він.
Рютте також відзначив українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів.
"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та росією. Це різниця між диктатурою й демократією", - наголосив Рютте.