Генсек НАТО: росія виготовляє боєприпаси у 4 рази швидше за Альянс

Рютте попередив про наслідки зволікання та потребу інвестицій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив глибоке занепокоєння щодо спроможностей російської оборонної промисловості. За його словами, росія нині виробляє обсяги боєприпасів за три місяці, які країни Північноатлантичного альянсу виготовляють лише протягом року.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Останні роки продемонстрували, наскільки критичною є потреба в адаптації до нових реалій. Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році стало кульмінацією її агресивної поведінки, яка почалася ще у 2014-му. Те, що ми бачимо зараз, — це справжня бійня", — сказав Рютте.

Він також акцентував на контрасті між економічними масштабами: економіка країн-членів НАТО сукупно у 25 разів перевищує російську. Однак навіть за таких умов рф демонструє приголомшливі темпи виготовлення боєприпасів — основного ресурсу для ведення війни.

«росія, маючи значно менше економічних ресурсів, виробляє снаряди в обсягах, які ми покриваємо лише за рік. Це має насторожити всіх», — наголосив Генсек.

У зв’язку з цим він закликав союзників терміново наростити інвестиції в оборонний сектор і значно підвищити рівень військових витрат. На його переконання, зволікання може дорого коштувати в майбутньому.

"Ситуація може залишатися стабільною впродовж кількох найближчих років, але якщо не вжити заходів негайно, вже через п’ять років ми можемо опинитися під прямою загрозою", — заявив Рютте.

Аналітики Заходу фіксують нарощування російської військової присутності не лише на українському напрямку. Як повідомляє The Wall Street Journal, у місті Петрозаводськ неподалік кордону з Фінляндією розбудовуються нові бази, які можуть стати штабами для масштабних формувань чисельністю у десятки тисяч військовослужбовців. Експерти вважають, що ці підрозділи створюються з прицілом на можливе протистояння з НАТО в майбутньому.