Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генсек НАТО: росія виготовляє боєприпаси у 4 рази швидше за Альянс

06 червня 2025, 09:21
Генсек НАТО: росія виготовляє боєприпаси у 4 рази швидше за Альянс
Рютте попередив про наслідки зволікання та потребу інвестицій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив глибоке занепокоєння щодо спроможностей російської оборонної промисловості. За його словами, росія нині виробляє обсяги боєприпасів за три місяці, які країни Північноатлантичного альянсу виготовляють лише протягом року.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

"Останні роки продемонстрували, наскільки критичною є потреба в адаптації до нових реалій. Повномасштабне вторгнення росії у 2022 році стало кульмінацією її агресивної поведінки, яка почалася ще у 2014-му. Те, що ми бачимо зараз, — це справжня бійня", — сказав Рютте.

Він також акцентував на контрасті між економічними масштабами: економіка країн-членів НАТО сукупно у 25 разів перевищує російську. Однак навіть за таких умов рф демонструє приголомшливі темпи виготовлення боєприпасів — основного ресурсу для ведення війни.

«росія, маючи значно менше економічних ресурсів, виробляє снаряди в обсягах, які ми покриваємо лише за рік. Це має насторожити всіх», — наголосив Генсек.

У зв’язку з цим він закликав союзників терміново наростити інвестиції в оборонний сектор і значно підвищити рівень військових витрат. На його переконання, зволікання може дорого коштувати в майбутньому.

"Ситуація може залишатися стабільною впродовж кількох найближчих років, але якщо не вжити заходів негайно, вже через п’ять років ми можемо опинитися під прямою загрозою", — заявив Рютте.

Аналітики Заходу фіксують нарощування російської військової присутності не лише на українському напрямку. Як повідомляє The Wall Street Journal, у місті Петрозаводськ неподалік кордону з Фінляндією розбудовуються нові бази, які можуть стати штабами для масштабних формувань чисельністю у десятки тисяч військовослужбовців. Експерти вважають, що ці підрозділи створюються з прицілом на можливе протистояння з НАТО в майбутньому.

війнаНАТОМарк Рюттебоєприпасиросія загроза

Останні матеріали

Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну на росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну на росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється