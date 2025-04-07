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Генсек НАТО розкритикував росію за затягування переговорів

07 квітня 2025, 08:55
Генсек НАТО розкритикував росію за затягування переговорів
Рютте наголосив, що і США, і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що росія повинна продемонструвати США бажання закінчити війну в Україні, але поки Кремль лише затягує цей процес.
 
Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.
 
Він наголосив, що і США, і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні, "і в рамках цих зусиль США справді стараються". Однак зараз м'яч перебуває на боці росії, яка робить недостатньо для припинення вогню.
 
"Я вважаю, що вони діють недостатньо швидко, і мені здається, зокрема я чую це від моїх американських співрозмовників, що росія справді має зробити більше, щоб покласти край цій війні", - зазначив Рютте.
 
Він підкреслив, що західні союзники повністю підтримують зусилля США щодо справедливого, міцного і довготривалого завершення війни.
 
При цьому на пряме запитання ведучої про те, чи не турбує його, що росія диктує США умови щодо припинення вогню, Рютте відповів негативно:
 
"Я говорив з Марко Рубіо, я регулярно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, що вони... дійсно намагаються крок за кроком прийти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звичайно, росія - росіяни теж повинні танцювати танго, а наразі вони, схоже, цього не роблять, і це складно".
 
Рютте також додав, що останнім часом "лінія фронту рухалася в неправильному напрямку". При цьому він не впевнений у тому, чи збирається путін припиняти вторгнення в Україну.
 
"Ну, ми не знаємо. Я думаю, це тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції", - зазначив генсек НАТО.
 
Він додав, що припинення вогню "може зайняти більше часу, ніж нам хотілося б".
 
"Але той факт, що Трамп намагається, перевіряє росіян, наскільки серйозно вони налаштовані... Найближчими тижнями ми побачимо, як далеко він зможе зайти, і я підтримую його", - сказав він.

 

Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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