Генсек НАТО розкритикував росію за затягування переговорів

Рютте наголосив, що і США, і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що росія повинна продемонструвати США бажання закінчити війну в Україні, але поки Кремль лише затягує цей процес.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Він наголосив, що і США, і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні, "і в рамках цих зусиль США справді стараються". Однак зараз м'яч перебуває на боці росії, яка робить недостатньо для припинення вогню.

"Я вважаю, що вони діють недостатньо швидко, і мені здається, зокрема я чую це від моїх американських співрозмовників, що росія справді має зробити більше, щоб покласти край цій війні", - зазначив Рютте.