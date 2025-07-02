Генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні

Генсек зазначив, що повністю розуміє прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації США опікуватись насамперед власними інтересами, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Генсек зазначив, що "повністю розуміє" прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.

"Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", – додав він.

Рютте нагадав, що на полях саміту НАТО минулого тижня президенти України та США провели зустріч і "мали дуже гарне обговорення, зокрема щодо систем ППО".

"Так, я розумію, що США мають піклуватись про свої запаси зброї. У той же час ми повинні допускати певну гнучкість", – вважає генсек НАТО.