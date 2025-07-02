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Генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні

02 липня 2025, 18:33
Генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні
Генсек зазначив, що повністю розуміє прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації США опікуватись насамперед власними інтересами, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
 
Про це він сказав в ефірі Fox News.
 
Генсек зазначив, що "повністю розуміє" прагнення США гарантувати першочергове втілення їхніх інтересів у сфері безпеки.
 
"Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтись без усієї підтримки, яку вона може отримати, якщо йдеться про боєприпаси та системи протиповітряної оборони", – додав він.
 
Рютте нагадав, що на полях саміту НАТО минулого тижня президенти України та США провели зустріч і "мали дуже гарне обговорення, зокрема щодо систем ППО".
 
"Так, я розумію, що США мають піклуватись про свої запаси зброї. У той же час ми повинні допускати певну гнучкість", – вважає генсек НАТО.
 
Він окремо наголосив, що європейські держави тим часом також нарощують оборонні витрати й допомогу Україні, "але ми не можемо обійтись без практичної підтримки США."
 
"Це також і в інтересах США – щоб Україна не програла цю війну… А безпечна Європа також означає і безпечні США. Це все повністю взаємоповʼязані речі", – підсумував Рютте.

 

Марк Рюттегенсеквійна в Україніросія окупанти

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