Генсек НАТО виступить у Верховній Раді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наступного тижня виступить перед Верховною Радою.

Столтенберг приїде в Україну в рамках візиту Північноатлантичної ради НАТО, передає LB.ua.

"Північноатлантична рада - це дуже серйозний орган. Це не просто збори послів. Це, власне, організація, яка приймає всі ключові рішення в НАТО. Це як Рада Безпеки ООН. От уявіть, що до нас приїхали не просто посли Німеччини, Франції, США, Китаю, а Рада Безпеки як цілий орган. Так само це працює і з Північноатлантичною радою", - розповів Кулеба.

За його словами, цей візит - дуже потужний сигнал підтримки України і матиме дуже насичений порядок денний.

"Буде і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, і виступ генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей... Зайдуть чотири кораблі НАТО в порт Одеси під цю подію. В Одесі відбудеться серія брифінгів для Північноатлантичної ради про безпеку в Чорноморському регіоні, про російську агресію проти нашої держави", - розповів віцепрем'єр.

"Ми проведемо засідання української Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Це орган, який існує всередині нашої держави, він координує діяльність усіх причетних і залучених міністерств та відомств у сфері євроатлантичної інтеграції. У засіданні комісії візьме участь заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики і безпеки, посол Беттіна Каденбах", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що Україна повинна продовжувати реформи й отримати План дій щодо членства в НАТО, але зараз українська влада не робить кроків уперед у цьому напрямку. Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.