Рютте: НАТО має готуватися до війни, щоб зупинити росію та підтримати Україну(оновлено)

Члени НАТО пообіцяли витрачати на оборону щонайменше 2% економічного виробництва у 2014 році, і цей показник може бути збільшений на наступному саміті НАТО в червні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Захід повинен уникати проявів слабкості перед росією та готуватися до можливих загроз, аби не допустити подальших агресивних кроків з боку москви.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Welt.

Відповідаючи на питання про програш Заходу у війні в Україні, він підкреслив, що, хоча фронт рухається в неправильному напрямку, росія не досягає своїх цілей, і щодня втрачає від 1,000 до 1,500 людей. За словами Рютте, Україна не програє, і підтримка Заходу має бути спрямована на зміцнення її сил, щоб росія не змогла досягнути своїх амбіцій.

"Не будьмо наївними щодо путіна. Достатньо подивитися на те, що сталося в Бучі, щоб зрозуміти, що будь-яка мирна угода повинна бути стійкою. Ми повинні гарантувати, що росія більше не зможе захопити навіть один квадратний кілометр України", — наголосив генсек НАТО.

Рютте також звернув увагу на те, що НАТО має посилювати оборонні можливості, зокрема через збільшення витрат на оборону. Він зазначив, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, повинна зробити більше для підтримки безпеки в регіоні, зокрема, збільшити виробництво озброєнь. "Ми повинні готуватися до війни, це найкращий спосіб уникнути війни", — підкреслив Рютте, закликаючи до активнішого реагування на загрози з боку як росії, так і Китаю, який розширює свої військові можливості.

Генсек НАТО також висловив занепокоєння, що недостатня підготовка до оборони може призвести до нових спроб агресії з боку росії, як це вже сталося в Україні. Він додав, що всі країни НАТО, зокрема Сполучені Штати, повинні активніше інвестувати в зміцнення своїх оборонних спроможностей, аби гарантувати безпеку та стабільність на європейському континенті.