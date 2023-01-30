Генсек НАТО закликав Південну Корею допомогти Україні зброєю

Столтенберг заявив, що "надзвичайно важливо, щоб росія не виграла цю війну" не тільки для українців, але й для того, щоб не дати авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, сигнал, що вони можуть досягти бажаного силою.

Уряд Південної Кореї має змінити своє рішення про відмову допомагати Україні та надати озброєння та боєприпаси.

Як повідомляє Reuters, до цього закликав владу країни глава НАТО Єнс Столтенберг під час свого азійського турне.

Генсек Альянсу подякував владі Південної Кореї за гуманітарну допомогу Україні, але закликав її зробити більше.

"Якщо ми не хочемо, щоб перемогли самодержавство та тиранія, тоді українцям потрібна зброя, це реальність. Я закликаю Республіку Корея продовжувати та активізувати конкретне питання військової підтримки", – заявив Столтенберг.

Згідно із законодавством Південної Кореї, вона не може постачати зброю до країн з військовим конфліктом. Проте очільник Північноатлантичного альянсу навів приклади Німеччини, Швеції та Норвегії, які також ніколи не постачали зброю до таких країн, проте для України зробили виняток.

Він підкреслив, що "надзвичайно важливо, щоб росія не виграла цю війну" не тільки для українців, але й для того, щоб не дати авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, сигнал, що вони можуть досягти бажаного силою.