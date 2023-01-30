Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Генсек НАТО закликав Південну Корею допомогти Україні зброєю

30 січня 2023, 11:40
Генсек НАТО закликав Південну Корею допомогти Україні зброєю
stoltenberg nato столтенберг нато
Столтенберг заявив, що "надзвичайно важливо, щоб росія не виграла цю війну" не тільки для українців, але й для того, щоб не дати авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, сигнал, що вони можуть досягти бажаного силою.

Уряд Південної Кореї має змінити своє рішення про відмову допомагати Україні та надати озброєння та боєприпаси. 

Як повідомляє Reuters, до цього закликав владу країни глава НАТО Єнс Столтенберг під час свого азійського турне.

Генсек Альянсу подякував владі Південної Кореї за гуманітарну допомогу Україні, але закликав її зробити більше.

"Якщо ми не хочемо, щоб перемогли самодержавство та тиранія, тоді українцям потрібна зброя, це реальність. Я закликаю Республіку Корея продовжувати та активізувати конкретне питання військової підтримки", – заявив Столтенберг.

Згідно із законодавством Південної Кореї, вона не може постачати зброю до країн з військовим конфліктом. Проте очільник Північноатлантичного альянсу навів приклади Німеччини, Швеції та Норвегії, які також ніколи не постачали зброю до таких країн, проте для України зробили виняток.

Він підкреслив, що "надзвичайно важливо, щоб росія не виграла цю війну" не тільки для українців, але й для того, щоб не дати авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, сигнал, що вони можуть досягти бажаного силою.

 
 
 
НАТОзброяПівденна КореяУкраїнаСтолтенберг

Останні матеріали

Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється