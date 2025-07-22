Генсек НАТО закликав союзників активніше кукупати зброю для України

Генсек Альянсу вважає, що це також дозволить збільшити інвестиції в оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до країн НАТО із проханням посилити підтримку України шляхом закупівлі для неї зброї у Сполучених Штатах.

Про це повідомила пресслужба Альянсу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

Рютте нагадав про ініціативу, озвучену президентом України Дональдом Трампом за його участі про закупівлі європейськими країнами зброї для України.

"Ця нова ініціатива є безстроковою і вже спонукала численні країни-члени висловити зацікавленість у внеску. Вона доповнює низку інших ініціатив, за допомогою яких країни-члени підтримують Україну, і надає новий доступ до американського обладнання та технологій, які Україна запросила для термінової доставки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці добровільні зусилля буде координувати НАТО, враховуючи досвід та інфраструктуру, які надає Альянс.

"Ця та інші ініціативи об'єднують три ключові рішення, прийняті лідерами на саміті НАТО в Гаазі лише кілька тижнів тому: збільшення інвестицій в оборону, нарощування виробництва оборонної продукції та підтримка України. Мета всієї допомоги Альянсу в галузі безпеки Україні полягає в тому, щоб якомога швидше довести конфлікт до справедливого та тривалого завершення", - пише пресслужба НАТО.