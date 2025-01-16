Генсек НАТО закликав союзників зміцнювати оборону через загрози рф

"Настав час переходити до мислення воєнного часу".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники по Альянсу мають готуватися до війни і переходити на мислення воєнного часу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Щоб запобігти війні, треба до неї готуватися. Настав час переходити до мислення воєнного часу, а це означає, що нам потрібно зробити нашу оборону ще сильнішою, витрачаючи більше на оборону, створюючи більше та кращі оборонні можливості", – зазначив Рютте.

"Нам потрібно більше підтримувати Україну, щоб змінити траєкторію війни, ми всі хочемо, щоб вона закінчилася, але перш за все ми хочемо, щоб мир тривав", – додав він.

За його словами, союзники повинні робити все можливе разом, щоб захистити всіх наших людей.

"Наша безпека в майбутньому під загрозою, війна росії проти України триває, ворожі дії росії проти наших власних країн набирають обертів через кібератаки, замахи, акти саботажу тощо. Раніше ми це називали гібридними діями, але це дестабілізаційні дії та кампанії", – наголосив чиновник.