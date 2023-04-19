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Генсек НАТО закликав Захід збільшити військову допомогу Україні – CNN

19 квітня 2023, 09:11
Генсек НАТО закликав Захід збільшити військову допомогу Україні – CNN
джерело ria
Збільшення постачання зброї дозволить українським військовим провести успішний контрнаступ.

Країни НАТО, разом з союзними державами, повинні надавати Україні більше озброєння для прискорення звільнені українських земель від російських агресорів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє CNN.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що Україна повинна отримати ще більше озброєння. Генсек НАТО заявив, що це дозволить українським військовим провести успішний контрнаступ.

"Тому, що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - заявив він.

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