Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генсек НАТО заявив, що путін здійснив помилку

16 травня 2025, 15:33
Генсек НАТО заявив, що путін здійснив помилку
За його словами, тепер весь тиск в мирному процесі спрямований на нього.
російський диктатор путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною посадовців низького рівня. Диктатором знає, що "м'яч на його полі".
 
Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте, якого цитує la Repubblica.
 
Відповідну заяву Рютте зробив перед самітом Європейського політичного співтовариства у столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.
 
Генсек НАТО вважає, що путін повинен серйозніше ставитися до питань, що стосуються врегулювання війни рф проти України. На його думку, Європа та США повинні продовжувати тиснути на російського диктатора.
 
"путін дуже добре знає, що м'яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США", - сказав Рютте.
війна в Україніросія окупантиМарк Рютте

Останні матеріали

Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється