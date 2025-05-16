Генсек НАТО заявив, що путін здійснив помилку

За його словами, тепер весь тиск в мирному процесі спрямований на нього.

російський диктатор путін зробив помилку, відправивши на переговори з Україною посадовців низького рівня. Диктатором знає, що "м'яч на його полі".

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте, якого цитує la Repubblica.

Відповідну заяву Рютте зробив перед самітом Європейського політичного співтовариства у столиці Албанії, де також присутній президент України Володимир Зеленський.

Генсек НАТО вважає, що путін повинен серйозніше ставитися до питань, що стосуються врегулювання війни рф проти України. На його думку, Європа та США повинні продовжувати тиснути на російського диктатора.

"путін дуже добре знає, що м'яч на його полі. Він зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня. Я думаю, що це дуже добре, що Україна сіла за стіл переговорів. Я дуже задоволений роллю, яку відіграють США", - сказав Рютте.