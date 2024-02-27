Генсек НАТО зробив важливу заяву

Столтенберг назвав війну рф в Україні агресивною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України - на тлі повідомлень, що лунають від західних політиків.

Про це з посиланням на генсека повідомляє Associated Press.

За словами Столтенберга, "союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".

"Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - наголосив генсек Альянсу.

Він назвав повномасштабне вторгнення Росії до України "агресивною війною, яка "грубо порушує міжнародне право". Генсек також зауважив: за міжнародним правом, Україна має право на самооборону, а "ми маємо право підтримати їх у відстоюванні цього права".