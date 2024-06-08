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ПОЛІТИКА

Генсек ООН Гутерреш не буде присутнім на Глобальному саміті миру

08 червня 2024, 10:41
Генсек ООН Гутерреш не буде присутнім на Глобальному саміті миру
Фото: Укрінформ
В ООН зазначили, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Коментуючи на запитання від журналіста, чи представлятиме Гутерреш ООН на Саміті миру, Дюжіррік відповів негативно.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", – зазначив речник генсека

Він також додав, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Україна має підтвердження 106 країн щодо участі в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Водночас, він попередив, що рф активізує зусилля зі зриву Саміту.  

ООНГутеррешсаміт миру

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