Генсек ООН назвав ключові загрози сучасності на форумі в Давосі

Також Гутерреш прокоментував загальну геополітичну ситуацію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 22 січня, виступив на форумі в Давосі. Говорив, серед іншого, про загрозу відступу від зобов'язань у боротьбі зі зміною клімату та про ризики залежності від викопного палива.

"Попри прогрес на багатьох фронтах — інвестиції у відновлювані джерела енергії, технологічні стрибки, досягнення в галузі охорони здоров'я, багато проблем у світі погіршуються. Країни, що розвиваються, перебувають у скрутному економічному становищі ...Наші системи управління часто погано пристосовані для вирішення цих проблем, адже багато з них були побудовані для іншої епохи, іншої економіки", - сказав Гутерреш.

"Сьогодні ми зіштовхуємося з двома новими й серйозними загрозами, які вимагають значно більшої глобальної уваги та дій, тому що вони ризикують перевернути наще звичне життя: кліматична криза і неконтрольована експансія штучного інтелекту", - попередив генсек ООН.

"Наша залежність від викопного палива - це монстр Франкенштейна, який не щадить нічого і нікого навколо нас", - зазначив він.

Також Гутерреш наголосив на погіршенні ситуації зі зміною клімату.

"Сьогодні ми бачимо підвищення рівня моря, спеку, повені, шторми, посухи та лісові пожежі. І це лише початок майбутнього фільму жахів. Низка фінансових установ та галузей промисловості відступають від своїх кліматичних зобов'язань. І я хочу сказати голосно та чітко, що це недалекоглядно і, як не парадоксально, егоїстично… Ви на хибному боці історії. Ви на хибному боці науки", - додав він.

Промова Гутерреша торкнулася також і ризиків, які становить розвиток ШІ (штучний інтелект).

"ШІ несе в собі невимовні перспективи для людства, революціонізуючи навчання, розвиваючи охорону здоров'я... Але з цими перспективами пов'язаний великий ризик, особливо якщо ШІ не контролювати.... ШІ може бути використаний як інструмент обману", - попередив генсек ООН, додавши, що “настав час прокинутися на тлі цих викликів та гідно їх зустріти”.

Також він згадав і про складну геополітичну ситуацію.

"Від Близького Сходу до України, Судану та інших країн, ми все ще зіштовхуємося з важкою битвою", - зазначив Гутерреш.

Під час сесії запитань і відповідей після виступу, Гутерреша також запитали про ситуацію на Близькому Сході.

"Поки що незрозуміло, яким буде майбутнє відносин між ізраїльтянами та палестинцями", - сказав він про ситуацію у Секторі Гази, наголосивши на важливості рішення "про дві держави" після потенційного повного припинення війни.

Влада Ізраїлю, як відомо, забороняла Гутеррешу в'їзд до країни через його заяви після ракетного обстрілу ізраїльської території Іраном. В Ізраїлі тоді визнали слова Гутерреша недостатньо жорсткими та звинуватили його в "антиізраїльській політиці".

Ще генсек ООН висловив сподівання, що в Лівані нарешті з'явиться ефективний уряд та прокоментував ситуацію в Сирії після падіння режиму диктатора Башара Асада.

"Ми сподіваємося, у Сирії буде уряд, який представлятиме всі громади країни… Але ми все ще маємо сильний ризик фрагментації та екстремізму принаймні в деяких частинах. Я думаю, певний жест має бути зроблений саме в питанні санкцій", - сказав він.

Щодо Ірану, Гутерреш вважає, що Тегеран має зробити перший крок до покращення відносин із країнами регіону та США. Зокрема, Іран повинен довести, що не має наміру розробляти ядерну зброю.