Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості
29 квітня 2025, 21:07
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
Він запропонував свої послуги для підтримки зусиль щодо деескалації.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості між країнами.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що він у вівторок окремо поговорив з прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шебазом Шаріфом та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.
Як зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік, Гутерреш "висловив глибоке занепокоєння" зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникнути конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків.
"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль щодо деескалації", – заявив речник.