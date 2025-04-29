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Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості

29 квітня 2025, 21:07
Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
Він запропонував свої послуги для підтримки зусиль щодо деескалації.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості між країнами. 
 
Про це пише Reuters. 
 
Зазначається, що він у вівторок окремо поговорив з прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шебазом Шаріфом та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.
 
Як зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік, Гутерреш "висловив глибоке занепокоєння" зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникнути конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків. 
 
"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль щодо деескалації", – заявив речник.
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