Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості

Він запропонував свої послуги для підтримки зусиль щодо деескалації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості між країнами.

Зазначається, що він у вівторок окремо поговорив з прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шебазом Шаріфом та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Як зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік, Гутерреш "висловив глибоке занепокоєння" зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникнути конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків.

"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль щодо деескалації", – заявив речник.