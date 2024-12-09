Генсек ООН привітав падіння режиму Асада в Сирії – The Guardian

Він закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії. Він закликав країну зосередитися на відновленні після раптового падіння влади президента Башара Асада.

Про це повідомляє The Guardian.

"Після 14 років жорстокої війни та падіння диктаторського режиму сьогодні народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє", - сказав Гутерріш.

Він закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

"Я знову закликаю до спокою та уникнення насильства в цей чутливий час, захищаючи права всіх сирійців без винятку", - підкреслив генсек.

8 грудня, у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 25 років. Вранці сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови.