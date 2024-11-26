Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генсек ООН розкритикував Раду Безпеки ООН і закликав до глобальних змін

26 листопада 2024, 21:35
Генсек ООН розкритикував Раду Безпеки ООН і закликав до глобальних змін
Фото: Укрінформ
Окремо Гутерреш висловився на підтримку миру в Україні, Газі, Лівані та Судані.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував діяльність Ради Безпеки ООН, назвавши її застарілою та часто недієздатною.

Про це Гутерреш заявив під час відкриття 10-го Глобального форуму Альянсу цивілізацій у місті Кашкайш, Португалія, повідомляє Укрінформ.

"Рада Безпеки застаріла й часто паралізована.Тим часом міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку й стала неадекватною і несправедливою", — сказав генсек ООН.

Також він закликав працювати над реформуванням системи глобального управління, наголосивши на необхідності зробити міжнародне співробітництво більш справедливим, різноманітним і інклюзивним.

Окремо Гутерреш висловився на підтримку миру в Україні, Газі, Лівані та Судані. Він підкреслив, що мир в Україні має бути справедливим, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї.

Генсек також засудив зростання ксенофобії, расизму та нетерпимості, зазначивши, що соціальні мережі дедалі частіше використовуються як інструмент для посилення розколів у суспільствах.

ООНАнтоніу Гутерреш

Останні матеріали

Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Полювання на
Хліб та Видовища
Полювання на "Червоний Жовтень". Вплив військової фантастики на майбутні війни – Мік Раян
Переклад iPress – 22 листопада 2024, 15:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється