Генсек ООН розкритикував Раду Безпеки ООН і закликав до глобальних змін

Окремо Гутерреш висловився на підтримку миру в Україні, Газі, Лівані та Судані.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував діяльність Ради Безпеки ООН, назвавши її застарілою та часто недієздатною.

Про це Гутерреш заявив під час відкриття 10-го Глобального форуму Альянсу цивілізацій у місті Кашкайш, Португалія, повідомляє Укрінформ.

"Рада Безпеки застаріла й часто паралізована.Тим часом міжнародна фінансова архітектура не відображає сучасну економіку й стала неадекватною і несправедливою", — сказав генсек ООН.

Також він закликав працювати над реформуванням системи глобального управління, наголосивши на необхідності зробити міжнародне співробітництво більш справедливим, різноманітним і інклюзивним.

Окремо Гутерреш висловився на підтримку миру в Україні, Газі, Лівані та Судані. Він підкреслив, що мир в Україні має бути справедливим, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї.

Генсек також засудив зростання ксенофобії, расизму та нетерпимості, зазначивши, що соціальні мережі дедалі частіше використовуються як інструмент для посилення розколів у суспільствах.