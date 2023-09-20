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Генсек ООН розкритикував росію за війну

20 вересня 2023, 20:30
Генсек ООН розкритикував росію за війну
Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua
Вона посилює напруженість у світі.

росія посилює геополітичну напругу тим, що продовжує свою загарбницьку війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Sky News.

"Війна росії в Україні посилює геополітичну напруженість та розбіжності, загрожує регіональній стабільності, збільшує ядерну загрозу і створює глибокі розколи в нашому все більш багатополярному світі", - наголосив Гутерреш у ході свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський.

У ході свого виступу глава української держави, зокрема, заявив про те, що ООН зараз перебуває у глухому куті. Причиною цього є право вето у росії.

 

ООНвійна в Україніросія окупантиГутерріш

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