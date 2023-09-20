Генсек ООН розкритикував росію за війну
росія посилює геополітичну напругу тим, що продовжує свою загарбницьку війну проти України.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Sky News.
"Війна росії в Україні посилює геополітичну напруженість та розбіжності, загрожує регіональній стабільності, збільшує ядерну загрозу і створює глибокі розколи в нашому все більш багатополярному світі", - наголосив Гутерреш у ході свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН. На ньому був присутній президент України Володимир Зеленський.
У ході свого виступу глава української держави, зокрема, заявив про те, що ООН зараз перебуває у глухому куті. Причиною цього є право вето у росії.