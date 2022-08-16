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Генсек ООН цього тижня приїде до Львова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну наприкінці цього тижня, повідомив речник посадовця Стефан Дюжаррік.
Генсек ООН цього тижня приїде до Львова Фото: з вільних джерел
Візит відбудеться на запрошення українського президента Володимира Зеленського. Гутерріш в четвер відвідає Львів, де планує провести зустріч з Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Голос Америки.
 
В п'ятницю посадовець планує прибути до Одеси і відвідати порт, звідки відправляється українське зерно. Також Гутерріш відвідає Туреччину і огляне роботу Спільного координаційного центру, до якого входять представники ООН, Туреччини, України та Росії і який опікується питанням вивозу зерна та продуктів харчування з українських портів на Чорному морі.
 
Як повідомлялося, у вівторок Спільний координаційний центр оприлюднив дані роботи гуманітарного коридору через Чорне море.
 
З 1 по 15 серпня, згідно з даними центру, було проведено 36 проходжень кораблів через гуманітарний коридор.
 
21 корабель вийшов з портів за цей час, включаючи 11 - з Одеси, 6 - з Чорноморська та 4 - порту Південний. Кораблі вивезли 563 317 тонн зерна та продовольства з українських портів.
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16 08 2022 19:42
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