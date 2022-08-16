Генсек ООН цього тижня приїде до Львова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну наприкінці цього тижня, повідомив речник посадовця Стефан Дюжаррік.

Візит відбудеться на запрошення українського президента Володимира Зеленського. Гутерріш в четвер відвідає Львів, де планує провести зустріч з Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Голос Америки.

В п'ятницю посадовець планує прибути до Одеси і відвідати порт, звідки відправляється українське зерно. Також Гутерріш відвідає Туреччину і огляне роботу Спільного координаційного центру, до якого входять представники ООН, Туреччини, України та Росії і який опікується питанням вивозу зерна та продуктів харчування з українських портів на Чорному морі.

Як повідомлялося, у вівторок Спільний координаційний центр оприлюднив дані роботи гуманітарного коридору через Чорне море.

З 1 по 15 серпня, згідно з даними центру, було проведено 36 проходжень кораблів через гуманітарний коридор.

21 корабель вийшов з портів за цей час, включаючи 11 - з Одеси, 6 - з Чорноморська та 4 - порту Південний. Кораблі вивезли 563 317 тонн зерна та продовольства з українських портів.