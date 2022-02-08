ПОЛІТИКА НОВИНИГенсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небезпечнішою з часів холодної війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генсек ООН вважає, що світ зараз за крок від "ядерного знищення"
Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт
Фото: UN Photo/Cia Pak
Про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.
Ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження.
Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення "одним лише одним непорозумінням, одним прорахунком", сказав генеральний секретар ООН.
Антоніу Гутерреш зробив коментарі на переговорах у Нью-Йорку, сказавши офіційним особам, що це "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни".
"Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт", — сказав він.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України.
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02 08 2022 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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