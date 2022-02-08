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Генсек ООН вважає, що світ зараз за крок від "ядерного знищення"

Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт
Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небезпечнішою з часів холодної війни.
Генсек ООН вважає, що світ зараз за крок від "ядерного знищення" Фото: UN Photo/Cia Pak
Про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на  Sky News.
 
Ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження.
 
Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення "одним лише одним непорозумінням, одним прорахунком", сказав генеральний секретар ООН.
 
Антоніу Гутерреш зробив коментарі на переговорах у Нью-Йорку, сказавши офіційним особам, що це "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни".
 
"Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт", — сказав він.
 
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України. 
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02 08 2022 12:56
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