Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генсек ООН висловив занепокоєння через авіаудари США по Ємену

20 квітня 2025, 09:59
Генсек ООН висловив занепокоєння через авіаудари США по Ємену
Фото: РБК-Україна
Також занепокоєння у Генсека ООН є через триваючі удари ракетами і безпілотниками, які завдають хусити по Ізраїлю і в районі Червоного моря.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований авіаударами США по Ємену, які спричинили десятки жертв.

Про це заявив прес-секретаря Генсека Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар ООН серйозно занепокоєний авіаударами, завданими Сполученими Штатами 17 і 18 квітня по єменському порту Рас-Іса та біля нього, що призвели багаточисельних жертв серед цивільного населення, зокрема поранень п'яти гуманітарних працівників", - зазначив Дюжаррік.

Крім того, стурбованість викликають повідомлення про серйозні руйнування портової інфраструктури, а також про можливі розливи нафти у водах Червоного моря.

Також занепокоєння у Генсека ООН є через триваючі удари ракетами і безпілотниками, які завдають хусити по Ізраїлю і в районі Червоного моря. Гутерріш настійно вимагає негайного припинення цих атак і наголошує на необхідності повного дотримання резолюції Ради Безпеки 2768 (2025), що стосується нападів на торгові та комерційні судна.

Він нагадав про важливість дотримання норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним. Зокрема, закликав усіх поважати і захищати цивільне населення, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

"Генеральний секретар, як і раніше, глибоко занепокоєний ризиком подальшої ескалації в регіоні і продовжує закликати всіх проявляти максимальну стриманість... також повторює свій заклик до негайного і беззастережного звільнення всіх співробітників ООН та інших осіб, довільно затриманих хуситами", - резюмував речник Гутерріша.

СШАООНЄменАнтоніо Гутерріш

Останні матеріали

росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Політика
"Китай понад усе"? Трансатлантичний страх затьмарює стратегічний вибір Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 11:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється