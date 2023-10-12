Генсек ООН закликав негайно звільнити всіх заручників Хамасу

Він наголосив, що в ході нападу бойовиків Хамас у полон потрапили громадяни США та Китаю.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків Хамас та інших угруповань звільнити всіх захоплених полонених.

Про це заявив генсек ООН у X(Twitter).

"Мирні люди мають бути захищені завжди. Міжнародне гуманітарне право необхідно поважати та підтримувати", - сказав Гутерріш.

Він наголосив, що в ході нападу бойовиків Хамас у полон потрапили громадяни США та Китаю.

Раніше високопоставлений турецький чиновник заявив, що Туреччина веде переговори щодо звільнення мирних жителів, які утримують угруповання бойовиків.

Також Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (UNRWA) терміново шукає 104 мільйони доларів для гуманітарної допомоги людям у Секторі Гази.

Гроші хочуть направити на купівлю продуктів, непродовольчих товарів, медичну допомогу та забезпечення житлом і захистом 250 тисяч людей, які шукають прихисток у притулках організації такій же кількості палестинських біженців у Секторі Гази.

В агентстві додали, що мають потурбуватися про потреби вразливих груп населення, зокрема жінок, дітей, людей із інвалідністю та похилого віку.

"Те, що відбувається, вже є безпрецедентною гуманітарною трагедією. Якими б не були обставини, під час конфлікту діють правила, і цей не є винятком. Допомога цивільному населенню, якому нікуди тікати, у доступі до води, їжі та медикаментів має бути негайною", - заявив Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаццаріні.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.