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ПОЛІТИКА

Генсек ООН заперечує пропозицію путіна щодо тимчасового уряду в Україні

28 березня 2025, 19:51
Генсек ООН заперечує пропозицію путіна щодо тимчасового уряду в Україні
Фото: Укрінформ
російський диктатор пропонував встановити тимчасовий уряд для проведення виборів.

Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати.

Про це у соцмережі X повідомила кореспондентка Reuters в ООН Мішель Ніколс.

Так Гутерреш відповів на заяву очільника кремля владіміра путіна, який пропонував запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН для проведення виборів. Він хоче, аби до влади прийшов такий уряд, який "користується довірою народу" та з яким можна "починати переговори про мирний договір".

Представник Ради національної безпеки Білого дому наголосив, що управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни. Водночас в МЗС Україні виступили з зустрічною пропозицією: встановити зовнішнє управління в росії, а почати з Воркути.

Зазначимо, що у США також лунали тези про те, що в Україні нібито потрібно провести президентські вибори, навіть попри те, що у країні вирує війна. Зокрема, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю скандальному журналісту Такеру Карлсону заявив, що проведення президентських виборів в Україні є необхідним кроком, і українське керівництво погодилося з цим.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявляв, що після закінчення війни в Україні скасують воєнний стан, і лише після цього відповідно до українського законодавства відбуватимуться вибори. Водночас він наголосив, що ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде.

війнаООНВладімір ПутінАнтоніу Гутерреш

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