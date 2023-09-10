Генсек ООН зовсім не розуміє, що відбується в Україні - Подоляк

У Зеленського обурені заявами Ґутерріша.

Генсек ООН Антоніу Ґутерріш не зацікавлений у тому, щоб війна закінчилась справедливим фіналом.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Так радник ОП відреагував на слова генсека ООН про те, що "сторони хочуть продовжувати війну". Крім того, Подоляк зазначив, що "ці слова – абсурд".

"Це чітко фіксує позицію Ґутерріша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну", – додав він.

"Ця позиція абсолютно точно заохочує росію до продовження війни, до максимізації війни, до збільшення масштабу війни і атак на цивільне населення", - сказав він.