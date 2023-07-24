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Генсек ООН звернувся до росії зі закликом повернутися до "зернової угоди"

24 липня 2023, 18:05
Генсек ООН звернувся до росії зі закликом повернутися до
Фото: РБК-Україна
За його словами, Україна та рф відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до росії із закликом повернутися до “зернової угоди”.

Про це повідомляє  Askanews.

Як зазначається, Гуттереш звернувся до рф на тлі своїх останніх заяв щодо засудження ракетних ударів з боку окупантів по Одесі.

"Я закликаю росію повернутися до реалізації Чорноморської ініціативи відповідно до моєї останньої пропозиції", - заявив генсек.

За його словами, Україна та росія відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки по всьому світу. Він підтримує забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і росії. Таким чином, продовольча безпека буде "забезпечена для всіх".

зернова угодаГутеррешвійна в Україніросія окупанти

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