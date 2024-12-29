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ПОЛІТИКА

Генсек Ради Європи закликав до підтримки України в боротьбі за незалежність

29 грудня 2024, 10:15
Генсек Ради Європи закликав до підтримки України в боротьбі за незалежність
з вільних джерел
Берсе вже тричі відвідав Україну протягом року.

Колишній швейцарський міністр Ален Берсе через три місяці після вступу на посаду Генерального секретаря Ради Європи каже, що він зосереджений на війні в Україні та кризі в Грузії. Він уже тричі відвідав Україну протягом року.

"Я був свідком повітряних тривог кілька разів, і вдень, і вночі", - сказав Берсет в інтерв'ю газеті Blick у суботу. "Уся країна залучена у війну проти росії, ядерної держави. Уся країна, а не лише її частина. Зараз в Україні немає безпечних зон", - зауважив він, передає Swiss.info.

Політики у Швейцарії хочуть, щоб спеціальний захист "статус S" застосовувався лише до українців у регіонах, яких торкнулася війна. Близько 100 співробітників офісу Ради Європи у Києві також щодня стикаються із жахами війни, додав Берсе.

"Всі військові злочини, скоєні в Україні, мають бути розглянуті", - заявив колишній міністр внутрішніх справ Швейцарії. З цією метою Рада Європи створила реєстр збитків, що вже містить понад 13 000 записів. Цей реєстр має згодом послужити основою для відшкодування збитків, додав він, визнавши, однак, що питання фінансування ще не вирішене. По всій Європі заморожено багато російських активів, але ця дискусія, ймовірно, буде складною, наголосив він.

Берсе вступив на посаду Генерального секретаря Ради Європи 18 вересня. У своїй першій промові на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі він зосередився на правах людини, Україні, демократії та Європі.

Він додав, що росія має відповісти за свої злочини в Україні. Він також наголосив, що Європа підтримає Україну у збереженні її свободи та незалежності, а також у її відновленні.

війнаРада ЄвропиПідтримка Україні

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